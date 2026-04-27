Giro dell’Agro Pontino, successo per la doppia prova a Roma e Frasso

Il Giro dell’Agro Pontino Opes 2026 entra nel vivo con due tappe ravvicinate che hanno caratterizzato il finale di aprile, tra il grande spettacolo di Roma e la prova di Frasso. La 6ª tappa, disputata venerdì 24 aprile nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla, ha rappresentato un momento davvero affascinante per tutti i ciclisti del circuito ed ha confermato l’alto livello dei partecipanti in entrambe le partenze.

“Un venerdì ciclistico a Roma dove l’incantevole location delle terme di caracalla ha ospitato la sesta tappa del Giro dell’Agro Pontino 2026 Liberazione Amatori – commenta la Commissione Ciclistica Opes – L’evento organizzato grazie alla collaborazione della Etrusca Terenzi, ha portato in scena uno dei percorsi più suggestivi e particolari del calendario, un percorso carico di prestigio legato al tradizionale Trofeo Liberazione. Un circuito veloce, tecnico e completamente chiuso al traffico: queste le sue principali caratteristiche che hanno regalato spettacolo ed emozioni nel cuore di Roma”.

1^ partenza – Categoria rossi: primo Pantoni Manuel (ASD Center Bike), secondo Fiorito Gabriele (IFI Bike), terzo Cristini Ludovico (Etrusca Terenzi). Categoria gialli: primo Rinicella Giovanni (Bike Racing Gioppy), secondo Patruno Renato (Maximo Bike Lab Team Astolfi), terzo Di Cori Mirco (ASD Center Bike). Categoria azzurri: primo Riggi Pierfrancesco (Bike Racing Gioppy), secondo Martinelli Cristian (Bike Racing Gioppy), terzo Orlacchio Antonio (ASD Velo Team Latina).

2^ partenza – Categoria verdi: primo Faraone Stefano (ASD Anzio Bike), secondo Zangara Vittorio (ASD Fiormonti Team), terzo Pacitti Alessandro (UC Paliano). Categoria blu: primo Mancini Pierluigi (ASD Picar Ciclomillennio), secondo Piersanti Claudio (ASD Fiormonti Team), terzo Colletta Danilo (Etrusca Terenzi). Categoria neri: primo Fraiegari Massimiliano (ASD Fiormonti Team), secondo Carpentieri Terenzio (IFI Bike), terzo De Santis Franco (Etrusca Terenzi).

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A stretto giro si è poi disputata la 7ª tappa, domenica 26 aprile, inizialmente prevista a Doganella, ma spostata a Frasso per motivi logistici.

“Si è disputata con ritmi serrati, la settima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2026 – commenta la commissione ciclistica Opes – la gara per motivi logistici e di permessi che da prima doveva essere organizzata a Doganella si è svolta invece a Frasso su un tracciato ricavato all’ultimo momento che purtroppo non si è rivelato all’altezza delle aspettative previste. Ben organizzate le premiazioni, che hanno rappresentato un bel momento della giornata, gestito con attenzione e professionalità dalla Bike Lab Team Astolfi, contribuendo a chiudere l’evento in un clima di soddisfazione e partecipazione”.

1^ partenza – Gara molto tirata da parte dei corridori presenti, molto attive le squadre di Ifi Bike e Bike Racing Gioppy, che con il suo presidente Rinicella tentava più volte l’attacco. L’azione vincente avveniva al quinto giro con una fuga composta inizialmente da Patruno Renato della Maximo Bike Lab Team Astolfi e da Volante Andrea della ASD Bike Racing Gioppy; i due poi venivano agganciati da un altro quartetto composto da Bragazzi Davide, Angelini Latino, Sementilli Simone e Lucarelli Giovanni. I sei riuscivano ad arrivare alla volata finale, che si aggiudicava Bragazzi Davide della ASD Velo Team Latina.

Le classifiche: Categoria rossi: primo Volante Andrea della Bike Racing Gioppy, secondo Angelini Latino della Bike Racing Gioppy e terzo Pomenti Marco ASD Un Giro in Meno. Categoria gialli: primo Sementilli Simone della MB Lazio Ecoliri, secondo Patruno Renato della Maximo Bike Lab Team Astolfi e terzo Farina Marco della MB Lazio Ecoliri. Categoria azzurri: primo Bragazzi Davide della ASD Velo Team Latina, secondo Lucarelli Giovanni della IFI Bike e terzo Martinelli Cristian della Bike Racing Gioppy

2^ partenza – Seconda partenza condotta con un ritmo forsennato da parte dei molti attaccanti presenti in gruppo, che volevano evitare l’arrivo in volata. Gli attacchi sono stati tantissimi e alla fine un gruppetto di quattro atleti riusciva a creare una fuga. I quattro fuggitivi, composti da Calvano Angelo, Faraone Stefano, Piersanti Claudio e Linari Umberto, riuscivano con un’azione di accordo ad arrivare all’arrivo e ad avere la meglio è stato Calvano Angelo della ASD Un Giro in Meno.

Le classifiche: Categoria verdi: primo Faraone Stefano della ASD Anzio Bike, secondo Linari Umberto della Maximo Bike Lab Team Astolfi e terzo Zangara Vittorio della ASD Fiormonti Team. Categoria blu: primo Calvano Angelo della ASD Un Giro in Meno, secondo Piersanti Claudio della ASD Fiormonti Team e terzo Cancanelli Roberto della MB Lazio Ecoliri. Categoria neri: primo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion, secondo Gasparini Massimo del Team Morichini Campion e terzo Lauri Natale della ASD Peloso Team.

L’attenzione ora è rivolta ai prossimi appuntamenti, con l’8^ tappa di domenica 3 maggio a Mazzocchio organizzata dalla Asd Il Gatto E La Volpe, pronta a regalare nuove emozioni.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com

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