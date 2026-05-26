Giro dell’Agro Pontino, torna a Sezze il Trofeo Billy Bar

Domenica 31 maggio 2026 il grande ciclismo amatoriale farà tappa a Sezze con la dodicesima prova del Giro dell’Agro Pontino, organizzata dalla società ASD Un Giro in Meno. L’appuntamento, denominato “2° Trofeo Billy Bar”, si annuncia come una delle gare più attese del calendario, con un percorso tecnico e selettivo pensato per esaltare le qualità degli specialisti delle salite.

Il ritrovo degli atleti è fissato alle ore 7 presso il Billy Bar, in località Zoccolanti a Sezze, mentre la partenza ufficiale verrà data alle 8.30. Dopo una prima fase a carattere turistico, il gruppo attraverserà località Zoccolanti, via Bassiano, via Strada Nuova, via Calabria, Corso della Repubblica e la SR 156 VAR, con ingresso sul distributore Eni, prima dell’inizio della parte agonistica della competizione.

Da quel momento la corsa entrerà nel vivo con un circuito impegnativo da ripetere sei volte, che interesserà la SR 156 VAR, via Monti Lepini, via del Murillo e via degli Archi. Una sequenza di passaggi studiata per selezionare il gruppo e mettere alla prova resistenza e strategia dei partecipanti.

Conclusi i sei giri previsti, il tracciato porterà i corridori verso Corso della Repubblica per poi proseguire lungo via Nuova, via Bassiano e via Roccagorga, fino al traguardo previsto nei pressi della caserma dei Carabinieri.

La gara si svilupperà su una distanza complessiva di circa 70 chilometri e metterà in palio quattro punti da scalare, un elemento che rende questa tappa particolarmente importante e attesa dagli appassionati delle competizioni in salita.

Simbolo dell’evento sarà la storica ascesa de “Le Coste”, la celebre salita che collega Sezze Scalo al centro storico del paese e che da anni rappresenta un banco di prova per scalatori e atleti più resistenti. Un tratto capace di fare selezione e spesso decisivo per l’esito della corsa.

“Una delle gare per gli scalatori con la scalata della famosa salita chiamata ‘Le Coste’, che da Sezze Scalo porta su in paese a Sezze”, sottolinea la Commissione Ciclistica Opes, che evidenzia come l’appuntamento prometta spettacolo e agonismo. Intanto il presidente della ASD Un Giro in Meno, Angelo Calvano, è già al lavoro da tempo per curare ogni dettaglio organizzativo e garantire una manifestazione all’altezza delle aspettative di atleti e appassionati.