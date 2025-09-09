Giro dell’Agro Pontino, tutto pronto per il Trofeo Anzio Bike

In arrivo domenica 14 settembre 2025 il Trofeo Anzio Bike, la diciottesima tappa del circuito ciclistico Opes Giro dell’Agro Pontino. Una gara organizzata dall’omonima società Asd Anzio Bike.

“Proseguiamo con la diciottesima tappa che si svolgerà nella zona industriale di Mazzocchio su un circuito ben collaudato e che è spesso teatro di qualche tappa del Giro dell’Agro Pontino – commenta la Commissione Ciclistica Opes – La gara è organizzata da Leano Colaceci, presidente della Asd Anzio Bike e l’appuntamento è per domenica mattina, per un’altra bella sfida tra ciclisti.”

Il ritrovo sarà alle ore 7:00 presso il bar San Poalo in località Mazzocchio a Pontinia (Latina), con partenza ufficiale alle ore 9:00. Il percorso partirà da Strada Longitudinale A, a seguire Strada Trasversale A, per finire su Strada Longitudinale A.

Il circuito da compiere prevede 10 giri con 2 punti da scalare, per un totale di 65km circa.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com