Giro dell’Agro Pontino, Valerio e Alviti trionfano nell’ottava tappa

Si è svolta domenica 5 maggio la tappa numero otto del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. A trionfare a Terracina, sotto l’organizzazione della asd Il Gatto e La Volpe, sono stati Valerio Renato e Alviti Igino.

“La parola d’ordine è una sola, complimenti ed ancora complimenti alla asd Il Gatto e La Volpe per aver organizzato una bellissima gara con premi di altri tempi – commenta la commissione ciclistica Opes – premi per le squadre e per i primi dieci di ogni categoria. Luca Ceci e Andrea Pagliaroli si sono veramente superati, superlativi”.

La gara ha assegnato anche i trofei per le squadre con più piazzati nei primi dieci, nella prima partenza la spuntava il Team Nardecchia Montini, mentre nella seconda vinceva la Asd Drago On Bike, le due società dedicano la vittoria dei trofei ai due loro compagni che sono purtroppo incorsi in una caduta.

1^ partenza. Tutti sempre in gruppo andatura non eccessiva, grande controllo fino all’arrivo. Asd F.lli Dell’Aguzzo imposta bene il treno portando così alla vittoria il suo corridore Valerio Renato il quale aveva la meglio su Battisti Gianluca del Team Nardecchia Montini.

Classifiche categoria. Rossi: primo Valerio Renato della Asd F.lli Dell’Aguzzo, secondo Cellini Angelo della Team Nardecchia Montini e terzo Polidori Mattia della Asd Fiormonti Team. Gialli: primo Gabrieli Marco della Maximo Bike Lab, secondo Gargiulio Elio della Asd Anzio Bike e terzo De Cicco Gennaro della Asd Drago On Bike. Celesti: primo Battisti Gianluca del Team Nardecchia Montini, secondo Soldi Giuseppe della Asd Veloteam Latina e terzo Rosati Pietro della Asd Ciampino Bike.

2^ partenza. La seconda partenza è stata caratterizzata subito da una fuga composta da 6 atleti che hanno preso un bel vantaggio e condotto quasi per tutta la gara. Dietro, il gruppo faceva molta fatica a ricucire, tra i più attivi alcuni atleti della Asd Drago On Bike e del Team Morichini Campion. A circa a metà gara avveniva una caduta che ha limitato per un paio di giri la velocità di gara, ma si riprendeva subito dopo ad un ritmo alto e solo a due giri dal termine si riusciva a ricucire sui 6 atleti in fuga. Si arrivava cosi in volata, pronti i velocisti ma era bravo ad anticipare Alviti Igino della Asd Center Bike che aveva la meglio cosi su un brillante Sarrecchia Gianluca della Asd Drago On Bike già pronto a sprintare e che alla fine deve chiudere al terzo posto.

Classifiche categoria. Verdi: primo Alviti Igino della Asd Center Bike, sencondo Caronti Federico della Asd Nettuno e terzo Sarrecchia Gianluca della Asd Drago On Bike. Blu: primo Raponi Enrico della Asd Drago On Bike, secondo Campion Giovanni del Team Morichini Campion e terzo Ciani Giuseppe della Asd Peloso Team. Neri: primo Monti Paolo della Asd Ciampino Bike, secondo Campagna Luigi della Asd Drago On Bike e terzo Bondani Marco del Team Morichini Campion.

La prossima gara sarà il recupero della tappa del primo maggio rimandata causa maltempo e si correrà sabato pomeriggio 11 maggio a Monticchio frazione di Sermoneta, sotto l’organizzazione della Asd Veloteam Latina.