Giro di droga nel Sud Italia, nigeriano bloccato a Fondi

Arrestato e accompagnato in carcere un cittadino nigeriano di 30 anni. La Polizia di Stato di Fondi ha arrestato l’uomo, domiciliato in Fondi, in esecuzione di un Ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Potenza. L’uomo era ricercato in quanto appartenente ad un sodalizio di 25 persone, tutte di nazionalità italiana e nigeriana, accusate di spaccio di stupefacenti. Condannato dal Tribunale di Potenza, allo stesso restava da scontare un residuo di pena di 10 mesi di reclusione. Lo straniero spacciava fra le province di Potenza e Reggio Emilia, e solo da poco si era avvicinato all’ambiente fondano. Con precedenti per rissa ed inosservanza delle norme sull’ingresso sul territorio nazionale, era già rimasto coinvolto in un’indagine scaturita a seguito di un intervento di overdose di un giovane tossicodipendente, caso che consentiva di acquisire concreti elementi indiziari in merito ad una serie indeterminata di delitti inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti a carico di 17 persone, di cui 16 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

A seguito di attività info investigativa, la persona, una volta rintracciata ed arrestata, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’atto della sua liberazione il Commissariato di Fondi avvierà l’iter per il suo rimpatrio nel paese d’origine.