Giro di droga sull’isola di Ponza, coinvolti anche dei minorenni

La Guardia di Finanza, in un periodo di grande afflusso come l’estate, sta monitorando senza sosta l’isola di Ponza. Gli uomini della locale Tenenza presidiano i punti di sbarco dei turisti sull’isola lunata, i locali della movida e in generale gli esercizi molto frequentati durante le vacanze.

In ausilio il fiuto di due cani antidroga e del personale Anti Terrorismo Pronto Intervento giunti dal Gruppo di Formia.

E’ cosi che i militari hanno scoperto un vero e proprio giro di droga. Sequestrate grosse quantità di hashish, marijuana e in quantità minori cocaina e metanfetamina.

In totale sono sedici i soggetti segnalati alla competenti Prefetture dei territori di residenza. Tra questi risultano anche minorenni.

Le attività di controllo continueranno intensificate per tutto il periodo estivo, con l’obiettivo di bloccare attività illecite di residenti e turisti. Focus sulle aree ritenute a maggiore rischio.