Giro di sigarette elettroniche a scuola denunciato dal preside, negozio chiuso e multato

Sigarette elettroniche senza controllo, vendute in un negozio qualsiasi e finite nelle mani di giovanissimi. È quanto scoperto dai carabinieri del NAS di Latina in un’attività commerciale di Aprilia, dove venivano distribuiti dispositivi monouso con nicotina, di provenienza tedesca e privi dei contrassegni obbligatori.

L’indagine è partita dopo la segnalazione di un dirigente scolastico, allarmato dall’uso crescente di questi prodotti tra gli studenti minorenni. Il negozio, che ufficialmente vendeva articoli per la casa e abbigliamento, non aveva alcuna autorizzazione per la vendita di sigarette elettroniche.

I militari hanno sequestrato circa 40 confezioni di prodotti irregolari, il cui commercio non solo viola le normative sui monopoli di Stato, ma integra anche il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Per questo motivo, oltre alla sanzione amministrativa di 5.000 euro inflitta al titolare, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha ordinato la chiusura immediata dell’attività.