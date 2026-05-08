Giro d’Italia a Formia, scatta il piano viabilità: scuole chiuse, divieti e modifiche al trasporto pubblico

Formia si prepara ad accogliere il Giro d’Italia. Venerdì 15 maggio 2026 la città ospiterà la partenza della settima tappa, la “Formia–Blockhaus”, e per consentire lo svolgimento dell’evento il Comune ha predisposto un ampio piano straordinario per la sicurezza, la viabilità, la sosta e il trasporto pubblico.

Il cuore organizzativo della manifestazione sarà Largo Domenico Paone, dove verranno allestiti il Villaggio Commerciale, il Podio Firma e le principali aree operative legate alla corsa. Proprio quest’area sarà tra le prime a essere interessata dalle limitazioni, già dalla mattina di giovedì 14 maggio, per permettere le operazioni di montaggio delle strutture e la messa in sicurezza degli spazi.

Tra i provvedimenti più rilevanti c’è anche la chiusura di tutte le scuole di Formia. Con ordinanza sindacale, per l’intera giornata di venerdì 15 maggio resteranno chiusi gli istituti di ogni ordine e grado, pubblici, privati e paritari, compresi gli asili nido.

A partire dalle 7 di giovedì 14 maggio e fino alle 18 di venerdì 15 maggio, e comunque fino al termine della manifestazione, scatteranno il divieto di sosta con rimozione e il divieto di circolazione in Largo Domenico Paone, nelle aree di parcheggio riservate a motocicli e ciclomotori e nei settori A, B e C del parcheggio. Le limitazioni serviranno a garantire l’allestimento del villaggio del Giro e del Podio Firma.

Ulteriori divieti di sosta e circolazione riguarderanno il parcheggio interrato di Largo Domenico Paone, Largo Via Tullia, Largo Purificato e Piazzale Amerigo Vespucci, nell’area demaniale vicina al capolinea dei bus extraurbani. In questi spazi le misure saranno valide dalle 7 di giovedì 14 maggio alle 14 di venerdì 15 maggio, salvo eventuali prolungamenti legati alle esigenze dell’organizzazione.

Dalle 17 di giovedì 14 maggio e fino alle 14 del giorno successivo sarà inoltre vietata la sosta e la fermata, con rimozione forzata, su diverse strade cittadine: Via Vitruvio, Via G. Paone, Via M.T. Cicerone, il raccordo tra Largo Domenico Paone e la Litoranea, Via Colombo, Via Portuense, Viale Unità d’Italia, la zona di Largo Caduti Formiani, Lungomare della Repubblica, Largo Caduti di Nassiriya e Via Appia lato Napoli.

Nella giornata di venerdì 15 maggio, dalle 6 e fino al passaggio del veicolo di “fine gara”, sarà sospesa completamente la circolazione in alcuni tratti strategici: Via Emanuele Filiberto tra Via Maiorino e Largo Domenico Paone, Largo Domenico Paone fino al raccordo con la Litoranea, il raccordo stesso e Via Vitruvio nel tratto compreso tra Via Colombo e Largo Domenico Paone. Restano esclusi dai divieti i mezzi dell’organizzazione, le forze dell’ordine, i veicoli di soccorso e pronto intervento e i partecipanti autorizzati.

Sono previste anche chiusure al transito con transenne in diversi punti della città, tra cui lo svincolo dalla rotatoria di Largo Caduti di Nassiriya verso Via Italo Calvino, Via Emanuele Filiberto all’altezza di Via Maiorino, lo svincolo dal Lungomare della Repubblica verso Largo Domenico Paone e Via Lavanga nel tratto tra Via della Conca e Largo Domenico Paone. Dalle 7 saranno chiusi anche gli accessi dalla rotatoria di Largo Caduti Formiani verso Via Colombo e Via Portuense e da Via Vitruvio verso le stesse direttrici.

Il piano prevede obblighi di svolta e deviazioni per alleggerire il traffico nelle aree più vicine al percorso. I veicoli provenienti da Via Ferrucci e Via delle Fosse, diretti verso il centro, dovranno svoltare a sinistra all’altezza di Piazza Risorgimento. Analoghe misure interesseranno chi proviene dalle strade laterali di Via Emanuele Filiberto e da Via Vitruvio in direzione Roma-Napoli, con percorsi alternativi predisposti dalla Polizia Locale.

Per chi arriva da Napoli verso Roma ed è diretto in zona Via Lavanga, Via della Conca e Via Maiorino, sono previste deviazioni differenziate: dalle 6 alle 7 il traffico sarà indirizzato su Via Colombo, mentre dalle 7 e fino a due ore e mezza prima della partenza della tappa, fissata intorno alle 10.45, il percorso alternativo passerà per Piazza Mattej, Via Nerva, Via XXIV Maggio, Via Mamurra, Via Rialto Ferrovia, Via Lavanga, Via della Conca e Via Maiorino.

Importanti modifiche riguarderanno anche il trasporto pubblico. Il capolinea dei bus extraurbani sarà spostato da Piazzale Amerigo Vespucci al Piazzale del Mercato Nuovo in Via Olivastro Spaventola. La circolazione dei mezzi extraurbani nel piazzale Vespucci sarà sospesa dalle 15 di giovedì 14 maggio alle 16 di venerdì 15 maggio.

Il servizio navetta tra la stazione ferroviaria e il porto sarà trasferito in Via Olivastro Spaventola nella fascia 15-18 di giovedì e 14-16 di venerdì. Per agevolare gli spostamenti sarà inoltre attivato un servizio speciale di collegamento tra il piazzale del Mercato Nuovo e Piazza Risorgimento, con tre bus navetta in funzione dalle 7 alle 15 e partenze ogni 15-20 minuti circa.

Saranno sospese le fermate dei bus urbani ed extraurbani in Via Italo Calvino, Piazza Risorgimento, Via Ferrucci, Via Emanuele Filiberto, Largo Domenico Paone, Via Vitruvio, Via G. Paone, Via Olivetani, Via Pasquale Testa e Piazzale IV Novembre. Stop anche ai capolinea urbani di Via Pasquale Testa e di Piazzale IV Novembre.

Per quanto riguarda il trasporto urbano, sarà sospeso il servizio ad eccezione della linea A sulla tratta Piazzale del Mercato Nuovo, Via Olivastro Spaventola, Maranola, Trivio e Castellonorato, con orari straordinari. Il trasporto extraurbano sarà invece sospeso venerdì 15 maggio dalle 8 alle 14 e comunque fino al termine del passaggio della corsa, con percorsi alternativi per i bus provenienti dalle direttrici Napoli, Roma, Itri-Fondi e Gaeta.

Il sindaco Gianluca Taddeo ha definito il ritorno del Giro d’Italia a Formia «un momento storico» e un’importante occasione di promozione per la città. «Un evento di tale portata richiede inevitabilmente una macchina organizzativa complessa e la massima collaborazione da parte di tutti. Invito cittadini, visitatori e attività commerciali a prestare attenzione ai provvedimenti adottati e alle modifiche alla viabilità, utilizzando quando possibile i servizi navetta predisposti dal Comune. L’Amministrazione continuerà a fornire aggiornamenti costanti attraverso i canali istituzionali affinché la giornata del 15 maggio possa svolgersi nel migliore dei modi, consentendo a Formia di vivere da protagonista un evento che resterà nella storia della città».