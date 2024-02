Gli uffici del giudice di pace di Latina, Terracina e fondi sono in grave crisi, infatti a breve rischiano l’interruzione dell’attività giudiziaria a causa della carenza dei giudici e del personale amministrativo. Per questo motivo, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina ha fissato un incontro per il 7 febbraio alle 11 al circolo cittadini di Latina per rappresentare e denunciare la grave situazione. In occasione dell’incontro pubblico verranno illustri carichi di lavoro e le statistiche degli uffici e sarà rappresentata l’esigenza che questi presidi giudiziari siano potenziati in termini di risorse economiche per assicurare la copertura della pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo.