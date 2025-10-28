Giulia vive nel ricordo: gli studenti di Latina a confronto con Gino Cecchettin

Questa mattina gli studenti dell’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina hanno avuto l’opportunità di dialogare virtualmente con Gino Cecchettin. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione intitolata a Giulia Cecchettin, nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria della giovane vittima, traducendo la sofferenza in un messaggio di speranza e nella costruzione di una società più giusta e consapevole.

L’incontro si inserisce all’interno delle attività formative che l’Istituto dedica ai temi della legalità e della prevenzione della violenza di genere, due pilastri fondamentali del percorso educativo promosso dalla scuola. Attraverso il confronto diretto, gli studenti hanno potuto porre domande, condividere riflessioni e ascoltare le parole di un padre che ha scelto di rispondere al dolore con un impegno concreto per il cambiamento sociale.

L’appuntamento è stato un’occasione preziosa di crescita collettiva, capace di coniugare l’emozione con l’educazione al rispetto e alla consapevolezza. Un’ora che ha ribadito il valore della scuola come presidio di cultura, di libertà e di civiltà, dove il dialogo resta la via più autentica per costruire un futuro libero da ogni forma di violenza.