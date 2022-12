Giulianello, mercato: richiesta per 200mila euro alla Regione

Approvato il progetto definitivo dell’intervento e avanzato richiesta di finanziamento per quasi 200.000 euro alla Regione Lazio, per la riqualificazione dell’area del mercato di Giulianello.

In particolare, il progetto prevede: Il ripristino della pavimentazione carrabile con asfalto carrabile per una superficie di circa 200 mq; La realizzazione di marciapiede pedonale su via della Stazione; La sostituzione della caditoia e rifacimento del manto stradale che insiste sull’entrata laterale; L’installazione di 2 colonnine di ricarica elettriche per automobili; L’installazione di arredo urbano, panchine, fioriere e cestini portarifiuti; L’installazione di nuovi punti luce in sul marciapiede pedonale; L’implementazione dei punti luce dell’illuminazione pubblica.

Verrà infine realizzata un’applicazione web per la scelta dei prodotti da svolgersi in remoto a cui partecipino tutti gli operatori del mercato, da collegare anche al servizio di consegna dove si possono prenotati i servizi prima di accedere fisicamente al mercato.

“Rendere fruibile la piazza in modo migliore – questo il commento del sindaco di Cori Mauro De Lillis, dell’assessore ai LL.PP. Ennio Afilani e della delegata alle Attività Produttive Annamaria Tebaldi – vorrebbe dire mettere a disposizione della cittadinanza e degli operatori un luogo dove vivere il momento del mercato in modo rilassato e proficuo per tutti in totale sicurezza. L’auspicio è di raggiungere tale obiettivo grazie ai fondi messi a disposizione dal bando regionale”.