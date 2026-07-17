Giuliani: “Basket in Piazza modello da seguire per la crescita della città”

Il successo di Basket in Piazza deve diventare un esempio per il futuro di Latina. Ne è convinto Andrea Giuliani, presidente di Decisamente Latina, che indica nella collaborazione tra pubblico e privato la chiave per organizzare eventi capaci di valorizzare il territorio e generare ricadute economiche.

«Quando si crea la giusta sinergia tra pubblico e privato le iniziative funzionano e coinvolgono migliaia di persone – afferma Giuliani –. Basket in Piazza non è soltanto sport, ma un’opportunità di socialità, promozione della città e sostegno alle attività commerciali del centro».

Il presidente del movimento invita inoltre residenti e commercianti a guardare ai grandi eventi come a una risorsa. «Possono creare qualche disagio temporaneo, ma rappresentano soprattutto un’occasione di crescita per negozi, ristoranti e servizi. La sfida è organizzarli sempre meglio, non ostacolarli».

Giuliani interviene anche sul dibattito relativo al cartellone estivo cittadino, sottolineando la necessità di sostenere le associazioni locali senza rinunciare al contributo di operatori e imprese culturali capaci di attrarre pubblico e investimenti.

Tra le priorità indicate c’è anche lo sviluppo del lungomare, con particolare attenzione all’area di Foce Verde. «Servono spazi adeguati, parcheggi, servizi e una programmazione stabile. Se si creano condizioni chiare, gli investimenti arrivano e l’intera città ne beneficia».

Per Giuliani, il messaggio lanciato da Basket in Piazza è chiaro: «Quando Latina collabora, Latina funziona».