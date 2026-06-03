Giuliani, Decisamente Latina: “Infondate le critiche dell’opposizione su lavori stradali”

“Negli ultimi giorni alcuni esponenti della sinistra della provincia di Latina hanno criticato i lavori che si stanno eseguendo sulle strade della città. Crediamo però che i cittadini meritino un’informazione completa e corretta, non ricostruzioni parziali utilizzate per fare campagna elettorale permanente”.

Lo dichiara Andrea Giuliani, presidente di Decisamente Latina.

“Gli interventi in corso – spiega Giuliani – riguardano opere strategiche per il potenziamento e l’ammodernamento delle reti di sottoservizi, nello specifico si tratta di lavori indispensabili per garantire più efficienza e ridurre i disservizi e rendere la città più moderna e funzionale”.

“Va inoltre chiarito un aspetto tecnico che qualcuno omette volutamente: i lavori prevedono due fasi distinte. La prima è quella dello scavo e della successiva copertura provvisoria con una lingua d’asfalto; la seconda, prevista dai titoli autorizzativi, è quella dell’asfaltatura definitiva dell’intera carreggiata interessata dai lavori, che viene effettuata dopo il necessario periodo di assestamento del terreno”.

Secondo il presidente di Decisamente Latina, “dietro questi interventi c’è stato un importante lavoro di coordinamento da parte dell’amministrazione comunale, che è riuscita a coniugare le esigenze della città e delle aziende che investono sulle reti, la continuità dei servizi per i cittadini e soprattutto la manutenzione delle strade che a Latina mancava, in modo sistematico, da circa 20 anni. Un lavoro serio, programmato e spesso poco raccontato”.

“Dispiace vedere – aggiunge Giuliani – che le opposizioni preferiscano utilizzare dati parziali e immagini temporanee dei cantieri per alimentare polemiche quotidiane. Così facendo non si aiuta la città, ma si contribuisce soltanto a gettare discredito su Latina proprio mentre sta cambiando volto grazie a investimenti e opere che per anni sono stati rinviati”.

“Continuare a raccontare una città ferma o abbandonata – conclude Giuliani – significa anche aumentare la sfiducia dei cittadini, che invece hanno bisogno di informazioni corrette, trasparenza e responsabilità. La politica dovrebbe accompagnare il cambiamento con serietà, non ostacolarlo per convenienza elettorale”.