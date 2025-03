Giulio Zeppieri si qualifica al tabellone principale di Indian Wells

Dopo un lungo stop causa un’operazione al polso che lo aveva tenuto lontano dai campi per mesi, Giulio Zeppieri è tornato a imporre il suo tennis nel circuito ATP. Il suo inizio di stagione non era stato dei migliori, con una eliminazione nelle quali degli Australian Open e una semifinale nel Challenger di Coblenza, ma probabilmente tutto questo è servito per mettere benzina in corpo per conquistare l’accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells.

Il tennista pontino, dopo aver sconfitto senza particolari problemi il taiwanese Chun-Hsin Tseng nel turno precedente, ha avuto la meglio anche sul kazako Mikhail Kukushkin. Un’ora e 43 minuti per sconfiggere in due set(7-6 6-2) il numero 166 del mondo e per conquistare quello che è il quarto accesso al main draw di un Masters 1000. Il primo in un torneo diverso dagli Internazionali BNL di Roma.