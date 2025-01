Giunge in ospedale in ambulanza e partorisce in Pronto Soccorso

Un evento più unico che raro ha scosso il tardo pomeriggio di oggi al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove una donna ha partorito nella sala che di solito è riservata ai codici rossi. Non c’è stato tempo, infatti, per trasferire la giovane neo mamma, arrivata in ambulanza in travaglio, nel reparto di ostetricia del nosocomio del capoluogo, visto che la nascita era ormai troppo imminente. Ad assistere al parto del bambino, che è in piena salute, ci hanno pensato quindi i medici e gli infermieri del Pronto Soccorso.