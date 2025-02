Gli agricoltori in piazza: “Settore in ginocchio”

La protesta non si ferma: ieri, in diverse città italiane, tra cui Latina, gli agricoltori sono tornati in strada per denunciare una crisi che da anni soffoca il settore, con oltre un milione di aziende chiuse negli ultimi 15 anni.

Nel capoluogo pontino, circa 15 trattori hanno attraversato il centro storico per poi fermarsi in piazza della Libertà, davanti alla Prefettura. Qui, una delegazione guidata dal presidente nazionale del Cra, Danilo Calvani, è stata ricevuta dal Prefetto per esporre le ragioni della mobilitazione.

Oltre al corteo, il Cra ha organizzato un presidio temporaneo in piazza, con alcuni mezzi agricoli parcheggiati nei pressi dell’ex Banca d’Italia. “Vogliamo far sentire la nostra voce e spiegare ai cittadini perché siamo qui”, ha dichiarato Calvani.

Tra le principali preoccupazioni degli agricoltori c’è la concorrenza sleale derivante dall’importazione di prodotti venduti come Made in Italy, ma realizzati in Paesi con normative meno rigide. “È inaccettabile – afferma Calvani – che ci impongano regole severe e poi permettano l’ingresso di merci che non rispettano gli stessi standard”.

La richiesta degli agricoltori è chiara: il riconoscimento dello stato di crisi del settore e misure immediate per sostenere le aziende in difficoltà. “I dati ufficiali che parlano di un’agricoltura in salute sono falsi – denuncia Calvani – Bisogna agire subito”.

La mobilitazione, assicurano i manifestanti, non si fermerà finché non verranno adottati provvedimenti concreti per tutelare il comparto agricolo e garantirne un futuro sostenibile.