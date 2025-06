Gli antichi Romani in vacanza sulle nostre spiagge: la storia raccontata ai “Salotti”

Sarà un lunedì all’insegna della storia e delle curiosità presso il caffè TuriRizzo, in via Carlo Cattaneo a Latina, dove tornerà “il Salotto” di Benedetta Bruni e Maurizio Guercio. Domani alle 18.30 il primo dei tanti incontri predisposti.

Argomento del giorno sarà il discorrere sull’otium, termine astratto latino che ha una varietà di significati, incluso il tempo libero per attività di autorealizzazione come mangiare, giocare, rilassarsi, contemplazione e sforzi accademici. Sarà proprio sul tempo libero che Carla Vaudo, archeologa, presenterà aneddoti e gossip sui Romani che venivano d’estate sui nostri lidi a svagarsi e a trascorrere del tempo in tranquillità.