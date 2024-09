Gli “Azzurrini” al Francioni, la soddisfazione del Latina Calcio 1932

È stata una gran bella giornata di sport quella vissuta al Domenico Francioni. La Nazionale Italiana Under 21 del tecnico Carmine Nunziata ha regalato spettacolo alle gremite tribune del comunale di Latina, mettendo a segno ben sette marcature contro un inerme San Marino.

Una giornata emozionante anche per i “padroni di casa” del Latina Calcio 1932, soddisfazione che si evince come comunicato dalla società stessa:

“Il Latina Calcio 1932 vince anche la sfida di assicurare il giusto palcoscenico alla Nazionale Italiana under 21.

Il risultato della gara che ha visto l’Italia battere il San Marino 7 – 0 , rappresenta il giusto coronamento all’impegno che il Latina Calcio ha profuso per assicurare, da sola, dopo 30 anni la presenza della Nazionale a Latina e il successo organizzativo della manifestazione.

“Gli sforzi profusi – continua – le competenze, le certificazioni ed abilitazioni possedute, i mezzi e gli uomini che il Latina Calcio ha messo a disposizione a tutti i livelli, rappresentano certamente l’orgoglio di aver consentito alla città di mostrarsi all’altezza e al meglio a tutto il paese.

Con questo risultato prosegue l’azione della società Latina Calcio, che, con i soli propri mezzi, riesce a tenere lo sport ai livelli che merita la città di Latina.

Il presidente e tutti gli uomini della società ringraziano per gli apprezzamenti ricevuti a tutti i livelli, dai soli stakeholders nazionali, e assicura che continuerà a lavorare per garantire adeguata visibilità allo sport e alla città, nella certezza di trovare in futuro al prorio fianco l’amministrazione e tutte le istituzioni locali.”

Che la giornata di ieri quindi sia d’auspicio per un precoce ritorno azzurro nel capoluogo? I 3.000 del Francioni e lo sport cittadino auspica in un si.