Gli “azzurrini” torneranno al Francioni, l’annuncio della Regione Lazio

La Nazionale Italiana Under 21 di calcio giocherà una partita allo stadio Francioni di Latina in autunno. È questo la notizia che sta scaldando le parti di Piazzale Serratore. Dopo anni, una rappresentativa della Nazionale azzurra tornerà a solcare il prato del comunale di Latina.

L’annuncio è stato dato dall’assessore Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, nell’ambito di un progetto di promozione sportiva e turistica della regione. Questo evento fa parte di una serie di iniziative che includono anche match della Serie A Femminile a Frosinone e della Nazionale Under 20 a Rieti.

“Ho voluto che questa collaborazione, per cui desidero ringraziare sia la Figc che il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, fosse l’inizio di un percorso per la promozione non solo turistica ma anche sportiva del nostro territorio. Per questo, a partire dall’autunno, verranno organizzate tre partite delle nazionali di calcio: la Under 21 sarà a Latina, la Serie A Femminile a Frosinone e la Under 20 a Rieti. Un modo per portare il grande spettacolo sportivo non solo a Roma, ma in tutta la regione.

L’idea è quella di rafforzare l’affetto per la nostra Nazionale e di intendere la maglia azzurra, femminile e maschile, come veicolo di valori condivisi e del senso di appartenenza all’Italia, specie tra i più giovani che potranno vedere da vicino le gesta dei campioni”, conclude l’assessore Palazzo.