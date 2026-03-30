Gli bruciano l’auto sotto casa, Aprilia ancora scossa dalla criminalità

L’allarme di si sposta del centro alla periferia, ma Aprilia continua a registrare episodi di criminalità, ritorsioni a ripetizione, che continuano a turbare la comunità. Nelle ore della notte tra sabato e domenica fiamme chiaramente dolose sono state appiccate ad un auto in via Mavigliano, in località La Cogna, tra Aprilia e la frazione di Campo di Carne.

Liquido infiammabile gettato sull’auto, sprigionando il rogo contenuto dall’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno scongiurato ulteriori danni.

Indagini degli agenti del locale Commissariato di PS, che ricerca le motivazioni del gesto nella vita privata dell’indagato.

Al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona.