Gli Space Jumpers riconquistano Piazza del Popolo: il dunk show è un successo

Di
Redazione LatinaCorriere.it
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Foto di Alessio Privato

Erano già passati per fare due schiacciate l’anno scorso ma, per la terza edizione del torneo, hanno deciso di ritornare per conquistare ancora una volta il pubblico. Gli Space Jumpers – al secolo Salvo Caruso e Marco Favretta – tra i migliori interpreti del basket acrobatico in Italia e protagonisti di esibizioni in tutto il mondo, si sono esibiti con acrobazie, schiacciate spettacolari e con un continuo coinvolgimento del pubblico dell’arena.

Il dunk show, inserito nel palinsesto del BiP, ha acceso Piazza del Popolo, che ha risposto con applausi e grande entusiasmo. Un ritorno particolarmente atteso, quello degli Space Jumpers, già protagonisti nella passata edizione del torneo e ancora una volta capaci di conquistare grandi e piccoli, trattenendosi al termine dello show per foto e autografi.

A fine esibizione gli Space Jumpers premiati con una targa dal presidente degli Amici del Basket, Davide Fioriello, e dal direttore tecnico del torneo, Luca Rizzi.

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