Gli specialisti tornano a colpire, bottino da 50mila euro al Premier Sporting Club

Almeno tre persone incappucciate, che aggirando i sistemi di sicurezza hanno portato via apparecchiature elettroniche per circa 50mila euro. E’ quanto accaduto nella notte fra domenica e lunedì al Premier Sporting Club di Latina, il centro sportivo situato lungo la Pontina nei pressi di Borgo Isonzo.

I primi ad accorgersene sono stati i dipendenti arrivati la mattina per attaccare a lavorare. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della Stazione di Borgo Grappa, che hanno avviato i primi accertamenti su quanto successo. Secondo una prima ricostruzione e come riportato anche dall’edizione odierna di Latina Oggi, la banda avrebbe utilizzato per neutralizzare l’antifurto un disturbatore di frequenze.

Tutto è stato però ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, in cui si vede la banda di professionisti che dopo aver fatto accesso dal cancello principale, ha rotto la porta d’ingresso portando via computer, maxi schermi e contanti custoditi nei registratori automatici.