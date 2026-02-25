Gli sportivi dell’anno pontini premiati al Teatro d’Annunzio

Un parterre gremito e una città intera che ha voluto rendere omaggio ai protagonisti dello sport di Latina che si sono messi in luce nel corso del 2025. Un appuntamento, quello al Teatro D’Annunzio, che anche quest’anno ha celebrato i volti e le storie di chi contribuisce a far crescere il movimento sportivo pontino non solo a livello provinciale, ma anche nazionale e internazionale. Ad aprire la serata è stata la sindaca Matilde Celentano, che nel suo intervento ha rimarcato il ruolo centrale dello sport nella costruzione dell’identità cittadina. Davanti ad atleti, allenatori, dirigenti e famiglie, il primo cittadino ha sottolineato come l’attività sportiva rappresenti un motore di unione e formazione, capace di trasmettere valori che vanno ben oltre il risultato agonistico.

Di fatto poi si è passati alle premiazioni. Tra gli istanti più significativi, il ricordo di Vincenzo D’Amico che ha rimandato all’ormai prossima all’inaugurazione del centro a lui intitolato nel quartiere Q5. Non da meno la premiazione di Lucio Benacquista, figura storica dello sport locale. La sua esperienza alla guida di una società cestistica determinata a riconquistare la serie A2 è stata raccontata come esempio di dedizione e visione, con un’attenzione costante alla crescita dei giovani talenti.

Spazio poi alle imprese individuali. Valerio Montin è stato applaudito per la brillante prova ad Austin, in Colorado, mentre Giulia Valleriani ha ricevuto il riconoscimento per una stagione che le ha permesso di conquistare i primi punti in Coppa del Mondo, portando il nome di Latina sulle piste da sci internazionali. Non sono mancati i premi alle realtà di squadra. La formazione femminile della Gymnova, l’atleta paralimpico Alessio Bedin e l’Inteam Latina, squadra femminile paralimpica, hanno rappresentato l’eccellenza di uno sport che sa essere competitivo e inclusivo allo stesso tempo.

Proprio il tema dell’inclusione è stato uno dei cardini dell’evento. I riconoscimenti alla Fair Play School, come squadra maschile paralimpica, e all’Associazione sportiva dilettantistica Tabella Falcone, premiata per l’impegno nel sociale, hanno testimoniato l’attenzione verso uno sport capace di abbattere barriere e creare opportunità per tutti. La serata ha riservato inoltre premi speciali a Christian Battisti, Luca Zavatti, Antonio Di Civita e Fabrizio Di Somma, senza dimenticare le menzioni dedicate ai tedofori della fiamma olimpica e a Paolo Finestra, conosciuto come “Iron Man Pontino”, figura emblematica di passione e determinazione.