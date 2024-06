Gli studenti della Frezzotti di Latina premiati: hanno rappresentato l’Italia in Norvegia

Sono stati premiati gli studenti dell’Istituto comprensivo Frezzotti Corradini di Latina, dopo aver rappresentato l’Italia all’Open European Championship a Bode in Norvegia.

Alla premiazione, che si è svolta all’interno della scuola, erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Latina Matilde Celentano e il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma. Sono stati loro a consegnare ufficialmente ai ragazzi il diploma per aver al meglio rappresentato Latina e l’Italia in questo importantissimo e prestigioso appuntamento internazionale.

Per Sinapsi è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione aver potuto sostenere i ragazzi in un percorso così importante e significativo per il loro futuro, consentendo al gruppo di poter effettuare la trasferta in Norvegia.

Gli studenti di Latina hanno sbaragliato il campo nella manifestazione che ogni anno vede gli studenti di tutta Italia sfidarsi della First Lego League, in cui vengono presentati progetti nei quali la scienza applicata diventa elemento per migliorare la vita di tutti noi. Sinapsi si è posta fin dall’inizio al fianco dell’ avventura come uno dei partner fondamentali del progetto. Il progetto presentato dal team Steam Power dell’IC Frezzotti Corradini si chiama “SmartShield” ed è una tecnica pensata per proteggere le opere d’arte dagli atti vandalici e dalle azioni dimostrative attraverso un sistema di protezione vetrata resa interattiva da una tecnologia a cristalli liquidi, capace di oscurare il quadro colpito, al fine di ridurre l’impatto mediatico di tali azioni.

Il progetto prevede, inoltre, la possibilità di migliorare la comunicazione dell’opera d’arte al pubblico attraverso un ulteriore strato costituito da un monitor trasparente capace di mostrare parti perdute di un’opera o aggiungere informazioni utili alla sua comprensione.