Gli studenti di Sabaudia incontrano due campioni di sport e studio

Prosegue la rassegna “Eccellenze nello sport e nello studio”, promossa dalla casa editrice Lab DFG con il patrocinio della Provincia di Latina. Il secondo appuntamento ha visto protagonisti due grandi sportivi italiani, Alessia Berra e Emanuele Blandamura, che hanno incontrato gli studenti dell’Istituto onnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia, diretto dalla professoressa Miriana Zannella.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un percorso di crescita integrato, capace di unire la pratica sportiva all’impegno scolastico e formativo. La rassegna intende infatti promuovere il modello della “dual career”, sostenendo i giovani atleti nel coniugare la carriera sportiva con una formazione culturale completa e di qualità.

Sul palco dell’auditorium del Parco Nazionale del Circeo, condotti dal giornalista Fabio Benvenuti, Alessia Berra ed Emanuele Blandamura hanno condiviso le loro esperienze di vita e di sport, raccontando come la formazione personale sia stata una componente fondamentale nel loro percorso di successo.

Alessia Berra, nata a Buccinasco nel 1994, è ipovedente a causa della Sindrome di Stargardt. Nuotatrice paralimpica, ha conquistato l’argento ai Giochi di Tokyo 2020 nei 100 metri farfalla categoria S13 e fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre. Laureata con lode in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Alessia è impegnata nella promozione della cultura dell’inclusione attraverso progetti scolastici e aziendali. Nel suo libro “La criniera della leonessa”, racconta la scoperta di sé stessa e il valore della determinazione, trasformando la disabilità in una spinta verso la piena espressione delle proprie potenzialità.

Accanto a lei, il pugile Emanuele Blandamura ha portato la sua testimonianza di resilienza. Campione del Mediterraneo WBC, due volte campione europeo dei pesi medi e Ambasciatore della Federazione Pugilistica Italiana per la lotta al bullismo, Blandamura ha saputo trasformare il ring in una scuola di vita. Nel suo libro “Dentro e fuori dal ring” ripercorre un percorso di crescita personale iniziato tra le difficoltà e proseguito con la consapevolezza che lo sport può diventare un potente strumento di educazione, inclusione e rinascita.

La rassegna, fortemente voluta dal presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, punta a diventare un punto di riferimento per la promozione della doppia carriera e del talento giovanile nel panorama scolastico nazionale.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 11 novembre al Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina e vedrà protagonisti Elena Pantaleo, campionessa mondiale di kickboxing e autrice del libro “Oltre il Tatami”, e Michael Magnesi, ex campione mondiale IBO dei pesi superpiuma.