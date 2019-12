Torna ad accendersi, per la 159esima volta, il tradizionale ceppo natalizio di Formia. L’appuntamento è per domani, 24 dicembre, alle 17, in piazza Sant’Andrea.

Il ceppo, curato dal centro socio culturale Trivio con il patrocinio del Comune, sarà acceso con la benedizione di Don Giuseppe Sparagna, parroco del paese, e resterà ad ardere fino al giorno dell’Epifania, a rappresentare un augurio di serenità a tutta la comunità.

Durante e dopo la cerimonia si saranno ad allietare i presenti le melodiche musiche delle zampogne e degli organetti e le “zeppole triulesi”, preparate al momento dalle massaie locali.

Quest’anno, su iniziativa del parroco, i ragazzi della catechesi parrocchiale dopo l’accensione del grosso ceppo, accenderanno dei lumini, che serviranno ad alimentare il fuoco dei loro camini. Una novità che serve a rafforzare e a tramandare il concetto di quanto quel fuoco simboleggi il focolare domestico, il trionfo della luce sulle tenebre, del calore sul freddo.

“Una tradizione che non vogliamo assolutamente perdere – ha sottolineato Luigi Saraniero, presidente del centro Trivio – perché per noi “triviesi” non esiste miglior modo per farsi gli auguri di un buon Natale e un felice anno nuovo. Non esiste altra occasione per valorizzare il nostro borgo, farci conoscere, apprezzare e non solo. E poi è bello vedere come questa manifestazione comincia a farsi sentire anche fuori dal borgo, visto che molte associazioni hanno accettato l’invito a collaborare”.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti