Globo a Latina, arriva l’ok per l’apertura

Si è conclusa la lunga vicenda legata al complesso commerciale ex Seranflex situato al chilometro 69,6 della strada statale Pontina, con il Comune di Latina che nel primo pomeriggio di ieri ha concesso alla società Cosmo Spa l’autorizzazione all’apertura del nuovo punto vendita Globo. Si tratta di una grande struttura di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari che si estende su una superficie di 7.330 metri quadrati. Il provvedimento è stato firmato da Paolo Rossi, dirigente del Dipartimento VIII – Attività produttive.

Dopo aver superato le difficoltà dovute a un’indagine giudiziaria e aver ottenuto la piena regolarità amministrativa, la proprietà del sito aveva richiesto la riapertura del procedimento per l’autorizzazione all’apertura del punto vendita. L’unico impedimento restava rappresentato dalle prescrizioni di Anas, gestore della strada statale, che ha chiesto una serie di interventi volti a rendere più sicuri gli accessi e a migliorare la viabilità.

Il progetto ha trovato l’accordo dopo un serrato confronto tra la società proprietaria e Anas durato quasi un anno. Solo all’inizio di questo mese è arrivato l’ok definitivo al progetto esecutivo. Con l’autorizzazione ora in mano, la Cosmo Spa ha già affidato i lavori a un’azienda locale per avviare rapidamente i cantieri.

L’autorizzazione rilasciata dal Comune impone la conclusione dei lavori entro 200 giorni dal rilascio del permesso amministrativo per l’avvio dell’attività commerciale, così da consentire una rapida apertura del punto vendita e la piena fruizione della struttura in piena sicurezza per utenti e automobilisti.