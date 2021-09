Glory Days, i pontini Andrea Montecalvo e Line Masithela a Rimini per la 22a edizione

05I pontini Andrea Montecalvo e Line Masithela chiamati di nuovo ai Glory Days di Rimini il 18 Settembre, la manifestazione dedicata a Bruce Springsteen tra le più importanti a livello internazionale giunta alla 22a edizione.

Andrea Montecalvo al basso e Line Masithela alla batteria suoneranno nella super house band dove si alternerneranno diversi cantanti di caratura internazionale.

Andrea ormai alla sua 9° partecipazione ai Glory Days, grazie all’amico e promotore con il suo staff dei Glory Days Lorenzo Semprini, due anni fa ebbe l’onore di suonare con alla batteria Vini Lopez (batterista della prima e-street band di Bruce Sprinsgsteen). Il concerto vide la performance dei primi due album del boss dove lo stesso Vini ne era il batterista.

I due musicisti pontini suoneranno sabato 18 settembre a Rimini alle 21 nel set full band “Dream of life”: le canzoni di speranza e redenzione di Bruce Springsteen” con una straordinaria band composta da musicisti come Alessio Raffaelli (piano), Marco Ferri e gli stessi Andrea Montecalvo (basso) e Line Masithela (batteria), Diego Mercuri (chitarra e voce), Renato Tammi (chitarra e voce), Diego Alloj (sax) e con diversi cantanti che si alterneranno al microfono per un set dalle tinte springsteeniane al 100%.

Un orgoglio per la città di Latina poichè i due fanno parte anche del progetto “The Italian Job” formato dal songwriter e performer statunitense Joe D’Urso.