Goliardiadi 2023: donati 3mila euro a LatinAutismo

Sono “I figli di Carlo” i vincitori della prima edizione delle Goliardiadi 2023 di Latina, arrivati primi davanti al Team Sara e ai Volleyball Sabaudia. Quasi di 3 mila euro la donazione fatta da Cuore del Volley all’associazione LatinAutismo.

Nella piscina dello Scivosplash 110 partecipanti, tra ragazzi e adulti, si sono divertiti alle prese con i tanti giochi organizzati da Cuore del Volley, in collaborazione con l’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo di Latina.

Divertimento e beneficienza per quella che è stata una delle manifestazioni più divertenti di inizio estate.

“Semplicemente indimenticabile. Non ci sono parole migliori che possono descrivere il sentimento di tutti i protagonisti che hanno partecipato alle Goliardiadi – afferma Vincenzo Annarumma, Presidente di Cuore del Volley – decima perla filantropica della nostra associazione di volontariato, presso la splendida cornice dello Scivosplash di Latina, supportati dallo staff dell’Osservatorio per lo Sport e per il turismo Sportivo. In questa prima edizione, si sono cimentati, in 10 giochi divertentissimi, più di 110 appassionati che si sono sfidati tra scivoli, secchiate d’acqua e tuffi, in una delle manifestazioni più divertenti di questa estate. Una giornata emozionante – continua Annarumma – all’insegna dell’amicizia, della spensieratezza e soprattutto dell’inclusione. Proprio per questo abbiamo scelto, per questa donazione, la LatinAutismo, della presidente Monia Magliocco, che fa dell’inclusione uno dei punti cardine della loro attività. Grazie al cuore di tutti i protagonisti, insieme al ricavato dell’asta benefica, possiamo comunicare ufficialmente che la donazione finale è stata di 2.750 euro, somma interamente devoluta all’associazione che si occupa, da anni ormai, di ragazzi e adulti con autismo.

Sono tantissimi gli amici che dobbiamo ringraziare – conclude Vincenzo Annarumma a nome di Cuore del Volley – dallo staff dello Scivosplash che ci ha ospitato gratuitamente, agli sponsor (Sport85, Innesto, Kosky’s, East Side e SpaceTime) che hanno permesso di premiare tutte e 10 le squadre, agli amici dell’Osservatorio per lo Sport che ci hanno supportato dal primo istante, alle autorità e in particolare agli assessori Annalisa Muzio e Andrea Chiarato, presenti alla premiazione per testimoniare la loro vicinanza al nostro obiettivo filantropico, e un grazie va anche all’assessore Michele Nasso, presente alla conferenza stampa di presentazione di questa che sarà solo la prima edizione di un format che certamente replicheremo anche il prossimo anno. Un grazie va, ovviamente, a tutti coloro che si sono messi in gioco e alle prime tre squadre vincitrici che sono state I figli di Carlo, arrivati primi, davanti al Team Sara e ai Volleyball Sabaudia”.