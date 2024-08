Gommone in avaria al largo di Ponza, paura per 11 turisti

Erano partiti dalla Campania per una gita turistica all’insegna del relax nell’arcipelago ponziano. Quella che doveva essere una giornata di mare e sole ha rischiato però di trasformarsi in tragedia.

A bordo di un gommone di 10 metri, il gruppo di turisti è rimasto in panne a circa 15 miglia dalla costa e in totale balia delle onde e dei forti venti di maestrale. I motori dell’imbarcazione hanno improvvisamente smesso di funzionare e non è stato possibile riavviarli.

Spaventati ed in preda al panico, con a bordo cinque bambini ed una donna incinta, la comitiva ha lanciato immediatamente l’allarme alla Capitaneria di Porto, che in breve tempo ha inviato una pattuglia navale della Guardia Costiera che ha provveduto a mettere in salvo i malcapitati.