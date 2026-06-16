Goretti, Fabio Nania nuovo Primario di Anestesia e Rianimazione

Nuovo incarico al Ospedale Santa Maria Goretti, dove il dottor Fabio Nania è stato nominato direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione. Il medico, 49 anni, in servizio nel nosocomio pontino dal 2007, guiderà il reparto per i prossimi cinque anni dopo aver ottenuto il miglior punteggio nella selezione indetta dall’ASL Latina.

Già responsabile facente funzione dal marzo 2024, dopo il pensionamento dello storico primario Carmine Cosentino, Nania sarà ora alla guida della nuova Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione recentemente inaugurata, dotata di 16 posti letto e tecnologie di ultima generazione. Una nomina che garantisce continuità e rafforza una delle strutture strategiche dell’ospedale di Latina.