Goretti, in arrivo nuovi ambulatori sanitari: i dettagli

Il Consiglio comunale di Latina ha dato il via libera alla costruzione di nuovi ambulatori sanitari presso l’ospedale Goretti, approvando il permesso di costruire in deroga al Piano Regolatore Generale (Prg). La delibera è stata approvata all’unanimità, grazie al riconoscimento dell’importanza pubblica dell’intervento, consentito dall’articolo 14 del Dpr 380/2001.

Il sindaco Matilde Celentano ha sottolineato che questa decisione risponde a una richiesta della Asl di Latina, la quale ha dovuto riorganizzare gli spazi dopo l’emergenza Covid per mantenere alcune aree dedicate esclusivamente alla gestione delle emergenze sanitarie. La Celentano ha ricordato l’importanza della collaborazione con la Asl, evidenziando che ha convocato la Conferenza dei sindaci per la Sanità ben cinque volte, ricevendo i complimenti dalla commissaria straordinaria della Asl, Sabrina Cenciarelli, per aver aperto un dialogo istituzionale che mira a migliorare la salute dei cittadini.

L’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio ha spiegato che i nuovi poliambulatori saranno destinati a servizi essenziali per gli utenti, e ha evidenziato che, sebbene l’ospedale e gli immobili annessi superino i limiti volumetrici consentiti, la norma permette di derogare tali limiti per interventi di interesse collettivo. Muzio ha ringraziato gli uffici e la commissione Urbanistica per l’efficienza dimostrata nel processare la delibera, evidenziando la necessità di fornire risposte rapide alle esigenze della comunità.

Questo intervento rappresenta un passo importante per migliorare l’offerta sanitaria del territorio, consentendo alla struttura ospedaliera di Latina di offrire servizi più adeguati e rispondere in modo più efficace alle necessità della popolazione locale.