Goretti, si procede spediti verso l’ampliamento del pronto soccorso

Poco personale e in primis spazi e ambienti ormai divenuti inadeguati. E’ la situazione che riguarda il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. E’ per questo motivo, in attesa del nuovo ospedale che sorgerà nella zona di Borgo Piave, che l’ASL di Latina ha bandito un gara d’appalto per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’ampliamento della struttura.

Un finanziamento da circa 6 milioni di euro che prevederà, oltre alla ristrutturazione degli ambienti già esistenti, un ampliamento con la creazione di una nuova sala d’attesa per pazienti e parenti, un nuovo punto per il posto di polizia e la realizzazione di una nuova ampia sala dove trattare codici rossi e arancioni.

Lunedì inoltre, a Latina arriverà il presidente della Regione Francesco Rocca che illustrerà, durante la Conferenza dei sindaci, il Piano Triennale sulla Rete Ospedaliera pontina. Un incontro che servirà al Presidente per illustrare ai primi cittadini pontini quelli che saranno gli interventi e gli investimenti che la Regione vorrà mettere in atto nei nosocomi della provincia.