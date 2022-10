GR-CSC Padel Latina, promozione in Serie C

Il GR-CSC Padel Latina, dopo aver raggiunto la fase nazionale del campionato a squadre di serie D, ha ottenuto la promozione al campionato di serie C grazie alla vittoria sul campo dell’Imola vincendo 2 a 1 contro il Village Paddle Cacciari, i padroni di casa.

La gara non inizia al meglio, sconfitta all’esordio del Doppio Femminile nonostante un’ottima prestazione di Alessia Quaglia e Marika Russiniello, battute con un doppio 4/6.

Con il Doppio Maschile, le cose sono state messe al suo posto, vittoria per Filippo Di Perna (maestro del GR Padel) e Cristian Ilardi (maestro Aprilia Padel Club), vincenti per 6-4 6-2. Nel secondo e decisivo Doppio Maschile giocano, Luca Lunghi (maestro Aprilia Padel Club) e Diego Franco (maestro GR Padel) vincendo anche loro per 6-0 6-4. Un successo che garantisce al GR-CSC Padel Latina l’accesso diretto alla serie C nazionale. Contributo stagionale importante anche per altri due giocatori: Alessandro Vitali e Tiziana Pavoletti.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigenza e dell’associazione Città Sport Cultura di Latina: “Il nostro lavoro e l’impegno di Gianluca Rianna e dei suoi ragazzi stanno dando importanti frutti dopo due anni di lavoro – afferma il segretario generale di CSC Stefano Pedrizzi– in linea con il nostro obiettivo di promuovere e diffondere la cultura sportiva ed i suoi valori autentici”.