Gran finale all’Ateneo delle Arti: “Perché no?”

Il gran finale della rassegna “Perché no”, frutto della collaborazione tra l’Ateneo delle Arti di Latina e il Centro Produzione Circo Contemporaneo Lazio, promette una doppia performance circense arricchita da danza e musica dal vivo. L’appuntamento è per domenica 19 maggio, alle ore 17.00, nell’auditorium di via don Carlo Torello 120 a Latina.

Sul palco si esibiranno due artisti di grande talento. Sarak Hellas, alias Alessandro Salvatori, presenterà uno spettacolo di mimo impertinente e surreale, coinvolgendo il pubblico con la sua spontaneità e creatività. Dall’altra parte, Roberta Tirocchi porterà in scena il suo spettacolo “Roby bubbles show”, un balletto incantato con bolle di sapone che trasformeranno l’aria in un vortice di magia e mistero.

L’evento sarà arricchito da altre incursioni artistiche: l’esibizione della Zeroquattrocento Dance Junior Company aprirà lo spettacolo, mentre il giovane pianista Marco Boccacci si esibirà durante gli intervalli.

La direttrice dell’Ateneo delle Arti, Valentina Zagami, commenta entusiasta questa collaborazione, sottolineando l’importanza di unire l’arte circense con altre forme espressive per offrire al pubblico esperienze uniche e innovative.

I biglietti per lo spettacolo sono già in vendita presso la segreteria dell’Ateneo delle Arti al costo di 8 euro (intero) e 4 euro (ridotto per gli under 18). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare anche via whatsapp il numero 393 94 65 282.