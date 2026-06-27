Gran gala del calcio, festa di comunità, Ciaramella: “Una grande famiglia”

Sport e comunità. Il Gran Gala del Calcio a Latina, undicesima edizione, nella consuenta cornice del 24MILA BACI ha raccontato tutto ciò che c’è intorno ad un evento sportivo, dalla sicurezza pubblica alla tutela della salute, per arrivare ai personaggi che fanno parlare di sé attraverso le proprie imprese.

Così motivati i riconoscimenti alla sanità pontina, il prefetto, il questore e il comandante dei vigili del fuoco, che hanno la responsabilità di seguire la collettività, garantendone una quotidianità possibilmente serena. Un totale di 30 premiazioni, dai singoli sportivi alle squadre, passando per l’associazionismo. Una vetrina per rendere pubbliche grandi storie che meritano di esse raccontate. “E’stata una festa di comunità, in cui si è posta l’accento sugli aspetti, che vanno oltre i risultati meramente sportivi. Ci sono personaggi, che fanno grandi cose senza avere la giusta risonanza e che salgono alla ribalta grazie a questa manifestazione. E’ bello poter sempre raccontare storie di sport e di vita e vedere persone commosse al momento della premiazione. Andremo avanti nel solco di questa tradizione, con tanta umiltà, considerandoci sempre una grande famiglia”. Queste le parole dell’ideatore della manifestazione Gennaro Ciaramella.

Nella categoria sportivi premi individuali e di squadra: Giuseppe Vigliarolo (premio tifoso “Maurizio Vona”), Aurora Turrin (Boxe Latina), Aurora Donato (Lupe Basket, premio “Luciano Marinelli”), Armando Argano (Sport e Diritto), Matteo Gabotti (Wheel Power Basket Latina), Giorgio Onore (Pilota rally auto d’epoca), Forza Latina Amatori (Premio Daniele Mariani), Juniores Regionale Montello Calcio, Hermada Calcio 1946; Roberto Tomasini (presidente Atletico Latina, premio Giancarlo Rosato), Antonio Ferullo (Allenatore Under 15 e 16 Samagor, premio “Gino Bondioli”), Pierpaolo Lauretti (Allenatore Hermada 1946), Igor Spiridigliozzi (Allenatore Latina Primavera), Giuseppe Medina (Allenatore Don Bosco), Michele Elena (Lazio e Italia Under 16, premio “Vincenzo D’Amico”), Leonardo Clarizia (Fantasista Fiorentina Primavera), Angelo Stefanini (Portiere Vis Sezze, premio “Piero Di Trapano”, Fabrizio Cormons (Paratrap Fiamme Oro), Emanuele Leone (Vicenza Calcio Amputati), Giulia Pacchioni (Ultramaratona artica, premio “Daniele Nardi”), Emiliano Del Duca (CT Nazionale Beach Soccer), Latina Calcio 1932 (Prima squadra e Primavera).

Nella categoria associazioni premiati I Butteri di Cisterna e dell’Agro Pontino, Terra Pontina, Gli Amici del Basket, Roberto Cecere (Organizzatore Primo Maggio), Associazione Culturale Lievito.

Premiati anche i comuni interessati a dicembre dal passaggio della Fiaccola Olimpica Milano Cortina (Formia, Minturno, Gaeta, San Felice Circeo, Sabaudia, Latina) e amaggio dal Giro d’Italia (Formia, Itri, Minturno, Sperlonga, Fondi, Spigno Saturnia).

Come istituzione sportiva premiata Elena Palazzo, assessore regionale allo Sport.

Nell’ottica della serata orientata verso chi ha la responsabilità delle comunità, sono stati premiati il prefetto Vittoria Ciaramella, il questore Fausto Vinci, la direttrice generale Asl Sabrina Cenciarelli con il suo staff, il comandante provinciale dei vigili del Fuoco Piergiacomo Cancelliere.

La serata è stata allietata dalle note della violinista Federica Valentini.