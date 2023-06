Grande festa per il San Pietro e Paolo: conquistata la prima categoria

La squadra di calcio del San Pietro e Paolo ha appena conquistato la Prima Categoria, grazie al pareggio nell’ultima di campionato contro La Rocca, diretta inseguitrice nel Girone H di Seconda Categoria.

Dopo una stagione piena di emozioni e di partite difficili, i ragazzi sono riusciti a conquistare un titolo molto importante, che ha regalato gioia ed entusiasmo a tifosi, famiglie e società.

La partita decisiva del campionato si è disputata sul terreno di gioco del Campo Sportivo del San Pietro e Paolo, di fronte a un pubblico numeroso e festante. È finita con il risultato di pareggio per 1-1, contro La Rocca. La squadra di casa ha iniziato subito con il piede giusto, portandosi in vantaggio con il gol di Fabio Arduini, su un assist di tacco meraviglioso di Davide Marchetti. Gli avversari hanno reagito, trovando il gol dell’ 1-1 con Marco Coia allo scadere del primo tempo. Nella ripresa non è cambiato nulla e grazie ad un pareggio non facile da conquistare, il San Pietro e Paolo si è laureato campione, tornando in Prima Categoria.

Il merito di questo successo va ai giocatori, all’allenatore e a tutta la società, che hanno lavorato duramente per tutto l’anno per raggiungere questo obiettivo. Ma va anche ai tifosi, che hanno sostenuto la squadra con passione e dedizione in ogni momento.

Ora la squadra si prepara per le sfide che l’ attendono nella prossima stagione, consapevoli di poter ancora contare sul sostegno e l’affetto di tutto lo staff del San Pietro e Paolo.