Grande partecipazione per “Cuori nella Nebbia” al Teatro San Francesco di Latina

Un pubblico numeroso e attento ha preso parte al dibattito-spettacolo “Cuori nella Nebbia”, organizzato al Teatro San Francesco di Latina in occasione della 25ª Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. L’evento, trasmesso in diretta su Radio Aelle, ha unito arte, riflessione e testimonianze per sensibilizzare su un tema cruciale e attuale.

Il pomeriggio si è aperto con l’esibizione della cantante Ilaria Pacella e del pianista Pablo Ciriaco, seguiti dallo spettacolo di bolle di sapone dell’illusionista Stefania Mariani, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. A introdurre l’evento, i saluti di Michela Verga, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Latina, di Mauro Macale, Presidente del Club per l’UNESCO di Latina, e della Consigliera comunale Valentina Colonna, delegata ai rapporti con l’UNICEF.

«Questa giornata – ha ricordato Mauro Macale – nasce per sensibilizzare e promuovere un cambiamento culturale necessario. L’istruzione, uno degli obiettivi fondamentali dell’Agenda 2030, è lo strumento chiave per educare al rispetto e alla parità di genere». Michela Verga ha posto l’accento sulla necessità di ascoltare i giovani: «I nostri ragazzi si stanno disabituando alle relazioni e alle emozioni. Dobbiamo lavorare per aiutarli a gestirle, a partire dai primissimi anni di vita».

Un confronto vivace e profondo ha visto protagonisti esperti come la psicologa Cristina Pansera, l’avvocato penalista Luigi Pescuma, la rappresentante di Valore Donna Valentina Pappacena e la regista Viviana Di Russo. «Non possiamo aspettare altri 162 anni per raggiungere la parità salariale – ha dichiarato