Grande successo il tour oltreoceano in Messico di Marco Lo Russo

Dopo aver ricevuto il prestigioso Angel Film Award – Monaco International film festival, per la miglior colonna sonora originale, il Maestro Marco Lo Russo, è partito per il Messico in qualità di presidente della Marco Lo Russo Music Center APS per il progetto Made in Italy concerts che da anni, la stessa associazione di promozione sociale, promuove al fine di valorizzare la cultura italiana e non solo.

Il tour in Messico, di oltre un mese, ha previsto iniziative di scambio culturale, eventi in connubio con altre arti, nonché concerti ed esibizioni. Poter descrivere le numerosissime attività artistiche svolte in un viaggio di oltre un mese in un paese come il Messico, nonostante il tutto si siano svolto prevalentemente tra gli stati di Jalisco e Nayarit, non è semplice, ma il successo e l’apprezzamento espresso al nostro Maestro Lo Russo è stato notevole e tangibile sui social ufficiali. Dall’esibizione del 31 dicembre 2021 nel prestigiosissimo Santuario del Vidanta Resort di Nuevo Vallarta, come special guest https://youtu.be/3bFFr_mw92Q , ai numerosi eventi e concerti in gallerie artistiche e centri culturali, fino agli incontri ed interviste, l’ennesima presenza del Maestro Marco Lo Russo in Messico ha riscosso enorme successo di pubblico e critica.

Non sono mancati il 30 dicembre 2021 gli auguri dal Messico del Maestro Lo Russo a tutti gli italiani, in diretta TV nel programma Monitor in onda su Lazio TV https://youtu.be/V1vm0SyH06c

Ennesimo successo oltreoceano per il compositore e fisarmonicista Marco Lo Russo, concertista, performer, producer e docente di Orchestrazione e concertazione jazz presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino.

Celebre la lunga collaborazione con il Premio Oscar Nicola Piovani per il film La Vita è Bella di e con Roberto Benigni, Marco Lo Russo ha reso la fisarmonica protagonista della sua arte musicale, sdoganandola dallo strumento popolare dell’immaginario collettivo, plasmandola con versatilità, in acustico o con supporto elettronico, per colonne sonore, spettacoli e concerti che ha diretto e ideato. Compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, musicologo, è considerato tra i musicisti italiani contemporanei più rappresentativi. Annoverato nell’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi per le sue colonne sonore, ha ricevuto numerosi premi, recensioni dalla critica e illustri apprezzamenti, da artisti come Ennio Morricone, Leo Brouwer, Pupi Avati, Piera Degli Esposti, Giorgio Albertazzi, solo per citarne alcuni. Oltre che per RAI, SKY, MEDIASET, TV2000 e altri media internazionali, ha avuto l’onore di esibirsi alla presenza di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco oltre che più volte, in mondovisione.