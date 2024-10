Grande successo per il “Cisterna West Show”

Dopo il commento positivo della presidente Roberta Russo, che ha sottolineato il successo del secondo evento del 2024, il Cisterna West Show si prepara a nuovi appuntamenti per Natale. La serata si è conclusa in grande stile con lo spettacolo delle fontane danzanti Le Gocce Tricolore in Piazza XIX Marzo, dopo un pomeriggio di balli folkloristici della Happy Dance di Cisterna e la musica country della TCR – Tribute Country Rock&Folk.

Nei laboratori all’interno di Palazzo Caetani, più di 120 famiglie hanno partecipato entusiasticamente alle attività, compreso il rodeo con il bisonte meccanico. La parata dei Butteri di Cisterna e la mostra fotografica sulla vita nelle paludi hanno fatto da cornice alla rievocazione dell’incontro tra Augusto Imperiali e Buffalo Bill, tra i momenti più significativi della giornata.

L’evento, diretto da Simone Finotti e organizzato dalla Rete Commercio Cultura Cisterna, ha richiamato migliaia di visitatori, trasformando le strade della città in un vivace scenario a tema western.