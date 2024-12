Grande successo per la 1ᵃ edizione del Christmas Family Day 2024 a Latina

La prima edizione del Christmas Family Day ha animato il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina, richiamando grandi e piccini. Tra le attrazioni principali, Babbo Natale ha conquistato il cuore dei bambini, superando il Grinch nel set fotografico con lunghe file di attesa. Non sono mancati momenti magici, come la presentazione del libro Basta un poco di magia di Stefania Mariani, accompagnata da spettacoli di bolle e trucchi per i più piccoli.

La serata è culminata con il concerto dell’Orchestra dell’Istituto Giovanni Cena, che ha proposto un vasto repertorio natalizio, ricordando la studentessa Federica Sing con un fiocchetto rosa indossato da tutti i musicisti.

Premiato anche il vincitore della competizione Cake Star – Pasticcerie in Sfida, con Stefano Iuè di Dolci Pasticci che ha trionfato con il suo “Igloo di Babbo Natale”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Cerchio delle Idee”, ha riscosso grande successo, promettendo nuove iniziative per il 2025, tra cui laboratori di pasticceria per bambini.