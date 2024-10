Grande successo per la Corrincastagna, podio a Vulpiani e Romeo

Domenica 27 ottobre si è corsa a Cave (RM), la terza edizione della Corrincastagna, 21^ tappa del circuito In Corsa Libera. Un vero successo per la gara organizzata dalla A.S.D. Atletica Cave diretta da Rossano Renzi, Davide Carmignato ed Andrea Velluti, con la partecipazione di circa 400 atleti e grande coinvolgimento di pubblico e territorio.

La competizione, svoltasi su un percorso suggestivo caratterizzato da tratti collinari e saliscendi, ha registrato prestazioni di alto livello. Nella classifica maschile è Daniele Vulpiani della Tivoli Marathon a conquistare il primo posto con un tempo di 00:31:37, seguito da Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà che ha chiuso il percorso in 00:32:07, e terza piazza per Francesco Mascherpa, atleta tesserato con la A.S.D. Runners Legnano che ha completato il podio con un tempo di 00:32:20.

Per le donne Silvia Romeo della X-Solid Sport Lab ASD si è aggiudicata il primo posto con 00:39:23, davanti a Laura Casasanta della G.S. Cat Sport Roma, che ha raggiunto il traguardo in 00:40:16 e Linda Tomassi, ASD Palestrina Running che ha chiuso in 00:40:38.

“È stato un grandissimo successo e la nostra soddisfazione è enorme – dichiara Rossano Renzi, dirigente dell’Atletica Cave e Vicesindaco di Cave – Il nostro impegno nella preparazione dell’evento è stato ripagato pienamente dal calore del pubblico e dalla straordinaria partecipazione degli atleti, rendendo la gara un momento di sport e convivialità. Essendo questa gara parte della 90^ edizione della Sagra della Castagna, molti atleti, anche di diverse società, si sono trattenuti dopo la corsa, condividendo un momento di festa tra cibo e bevande, incarnando così i valori dello sport e della comunità. Vedere tutto questo ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio per le prossime edizioni.”

Gli atleti che hanno tagliato il traguardo hanno ricevuto una medaglia finisher personalizzata e sono stati accolti da un ricco ristoro finale con specialità locali, in collaborazione con la Sagra della Castagna.

Renzi ha poi voluto ringraziare i 73 collaboratori per l’eccellente lavoro svolto: “Un ringraziamento speciale va al Comune, alla Pro Loco ed a tutti i collaboratori che hanno garantito il controllo stradale e i punti ristoro, così come ai sei motociclisti che hanno seguito la colonna dei podisti, ai due gruppi di musicisti itineranti che hanno coinvolto atleti e spettatori, e naturalmente alla Polizia Locale ed ai Carabinieri in congedo per il supporto indispensabile”.

L’evento ha visto anche la partecipazione speciale di Lorenzo Lotti, campione italiano nei 100 km nel 2023 e detentore del Guinness World Record per i 50 km corsi con passeggino in 3 ore, 15 minuti e 57 secondi. Nonostante un infortunio muscolare gli abbia impedito di gareggiare, Lotti ha presenziato premiando i vincitori. “Sono onorato di aver potuto premiare Lotti sia come amministratore comunale sia come dirigente della ASD Atletica Cave – ha sottolineato Renzi – e spero di vederlo in gara il prossimo anno”.

L’invito del Vicesindaco e degli organizzatori è già rivolto alla prossima edizione, con l’intento di perfezionare ulteriormente un’organizzazione che ha già dato risultati eccellenti quest’anno.