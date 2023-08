Grande successo per la seconda edizione del Formia Kids Festival

Una settimana di festa al Parco de Curtis di Formia, che ha ospitato la seconda edizione del Formia Kids Festival, manifestazione perfettamente riuscita e promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo.

Dopo il debutto nel 2022, che già riservò particolari consensi, l’edizione 2023, che si è tenuta sempre nel quartiere di Gianola, ha regalato tanto divertimento, emozioni e sorrisi fra i più piccoli, ma ha coinvolto attivamente tutte le fasce d’età.

“Un’amministrazione comunale che punta sui bambini e sulle famiglie è da sempre una nostra priorità e anche in questa occasione i risultati del format sono stati evidenti e sotto gli occhi di tutti – sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo – Una iniziativa che quanti sono intervenuti hanno dimostrato di apprezzare molto e personalmente è motivo di enorme orgoglio. Creare occasioni di condivisione, divertimento costruttivo, di aggregazione e crescita per i bambini deve essere un obiettivo costante e continuo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e i ragazzi che con il loro entusiasmo hanno trasformato il Formia Kids Festival in un vero successo e in un appuntamento ormai fisso nella nostra città, ma i complimenti vanno estesi a chi ha collaborato alla realizzazione dell’evento: agli animatori, agli artisti, a tutte le associazioni presenti, alla Protezione Civile Ver Sud Pontino, agli espositori, ai medici e personale di soccorso. Un lavoro collettivo che è stato premiato”.

“Per me non è stato un semplice festival, ma un’esperienza di condivisione a 360° – commenta soddisfatto l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino, che ha operato in stretta collaborazione con il sindaco Gianluca Taddeo – Ci ho creduto, ci abbiamo creduto sin dal primo momento assieme al sindaco e continueremo a farlo. Prima dei ruoli istituzionali vengono le persone che li rappresentano e solo tenendo a mente questo si riescono ad ottenere ottimi risultati. Un evento che ha trasmesso gioia, serenità, sorrisi, abbracci, emozioni che si toccano con mano, si avvertono, si vivono e che ricorderemo con felicità”.

“Un evento che può e deve crescere ancora molto fino a diventare uno dei riferimenti fissi e che pone al centro dell’attenzione, tra le tematiche principali e attuali, lo sviluppo dei bambini e l’inclusione sociale. Hanno collaborato mettendo a disposizione la loro esperienza e creatività molte realtà che si dedicano tutti i giorni ai ragazzi con disabilità, bambini, famiglie. Grazie a loro che si respira ‘Inclusione pura e vera’, questo è il vero senso del sociale, in una location meravigliosa e in un periodo della stagione estiva ricca di turismo. Ne vado fiera e pertanto siamo già in azione per la terza edizione, in cui miglioreremo le criticità rilevate”, conclude l’assessore Nervino.

Un Parco de Curtis che ha incantato bambini e non solo con la serata finale della kermesse che ha regalato soddisfazione a tutti i cittadini di Formia e ai numerosi turisti e visitatori. Una settimana intensamente vissuta, dallo schiuma party a Fiocchi D’Avena Cartoon Band che ci hanno portato indietro nel tempo fino alle sigle dei cartoni animati, al racconto di magiche fiabe con gli autori di libri per bambini, ai laboratori creativi, alla postazione Barbie, Trucco e Lady Camper, ai mercatini, al teatro dei burattini, ai giochi gonfiabili, allo zucchero filato, all’area food, alla zona relax, all’holi party, in un mix variegato di colori, giochi, danze e canti, baby dance, al Boss del freestyle – esibizione apprezzata da tutti gli amanti del calcio – e gran chiusura nella serata di domenica 20 agosto con la presenza di Charlotte M, la nota influencer da oltre un milione di follower sul canale Youtube, scrittrice, doppiatrice e attrice, amatissima dai teenagers, che ha incantato bambini e non solo. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno collaborato e hanno arricchito questo festival.