Grande successo per la serie di incontri del premio Digital Invictus

Il premio letterario Digital Invictus continua a ricevere consensi e a suscitare sempre più interesse. Venerdì si è svolto il sesto incontro che ha visto protagonista il Consigliere Delegato della Federcalcio servizi Mauro Grimaldi, col suo libro “1982. Il terzo titolo mondiale”.

La presentazione del libro si è svolta presso l’impianto polivalente Luigi Verga di Latina, alla presenza, tra gli altri, delle squadre di calcio giovanili dello Sporting Latina 2019. Dal racconto dei Mondiali di calcio del 1982 si è passato, inevitabilmente, all’analizzare la situazione attuale della Nazionale Azzurra, in un botta e risposta tra l’autore e i piccoli giocatori – gli unici a non aver ancora sperimentato l’emozione di vedere la propria nazionale partecipare a un Mondiale.

L’interesse è stato suscitato soprattutto dai cimeli presenti: le divise della Nazionale Italiana del 1982, un pallone autografato dai componenti della squadra e la replica – realizzata con una stampa in 3D – della Coppa Del Mondo FIFA.

All’incontro erano presenti anche il Consigliere Dino Iavarone e il Consigliere Mario Faticoni che ha portato i saluti della Sindaca di Latina Matilde Celentano.

“Ricordo quando anch’io da bambino giocavo su questo campo. Il futuro della nostra città sono proprio i giovani, che cerchiamo di coinvolgere in progetti culturali e sportivi come Digital Invictus” ha raccontato il Consigliere Faticoni.

Il premio Digital Invictus, infatti, è stato fortemente voluto dall’Assessore allo Sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina, Andrea Chiarato, per dare uno spazio in cui emergere alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie del territorio, che compongono la giuria del premio.

I prossimi due incontri del Premio si terranno martedì 5 maggio alle ore 11:00 presso la scuola Natale Prampolini di Borgo Podgora, data in cui verrà presentato il libro “Lo sport e la costituzione italiana” di Flavio D’ambrosi, e giovedì 7 maggio alle ore 18:00 presso il Centro Ginnastica Pontino con il libro “Chiara Vingione. La vita up di una campionessa con la sindrome di Down” di Antonia De Francesco.

La finale del Premio, in cui verrà eletto il miglior Ebook sportivo, ci sarà l’11 giugno alle ore 18:00 all’Imbarcadero di Villa Fogliano.