Grandine sulla provincia di Latina, Confagricoltura chiede lo stato di calamità naturale

Una tempesta breve ma micidiale, capace in pochi minuti di seminare il caos su ettari di coltivazioni e di mandare in fumo mesi di lavoro nei campi. È quanto accaduto nel pomeriggio di domenica in diverse aree della provincia di Latina – e in parte anche in quella di Roma – colpite da una violenta grandinata che ha causato ingenti danni alle aziende agricole del territorio.

Confagricoltura Latina si è attivata immediatamente, annunciando l’avvio della procedura per richiedere alla Regione Lazio il riconoscimento dello stato di calamità naturale. L’associazione, attraverso una nota ufficiale, ha parlato di “danni ingenti alle produzioni e alle infrastrutture”, chiedendo la collaborazione degli agricoltori per raccogliere segnalazioni puntuali da inviare agli uffici regionali.

“Abbiamo bisogno della collaborazione degli imprenditori agricoli – si legge nella comunicazione – per raccogliere una stima precisa dell’impatto e avviare le procedure di sostegno. Solo con un quadro chiaro sarà possibile attivare gli strumenti necessari per il ristoro”.

La grandinata di domenica è solo l’ultimo episodio di un trend preoccupante: l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi, che rendono sempre più fragile il comparto agricolo locale. L’appello di Confagricoltura è chiaro: “serve una risposta rapida e concreta per sostenere chi oggi rischia di perdere tutto”.