Grave incidente a San Felice Circeo: due feriti in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, intorno alle ore 18:00, a San Felice Circeo, precisamente all’incrocio tra via dei Caprioli e via Africa Orientale. Due auto si sono scontrate in un sinistro causato dalla mancata precedenza in un incrocio regolato da segnaletica verticale e orizzontale con lo stop.

A bordo dei veicoli si trovavano un uomo di 73 anni e una donna di 66 anni, quest’ultima ad avere la peggio nello scontro. L’auto della donna, gravemente danneggiata sulla fiancata lato conducente, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Terracina per estrarla dall’abitacolo. L’altra vettura, guidata dall’uomo, si è schiantata contro un palo della luce situato all’incrocio, danneggiandolo gravemente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi e la Polizia Locale di San Felice Circeo, che ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Entrambi i conducenti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Fiorini di Terracina in codice rosso per dinamica, a causa della gravità dell’incidente.