Grave incidente a San Felice: madre e figlio in codice rosso

Paura in via Roma a San Felice Circeo, dove una donna di 36 anni di origini georgiane, alla guida di un velocipede su cui viaggiava anche il figlio di 11, è rimasta coinvolta in un grave incidente. Per cause ancora da chiarire, i due sono caduti violentemente a terra riportando serie lesioni.
Sul posto è intervenuto il 118 con automedica ed eliambulanza: entrambi sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Il velocipede è stato posto sotto sequestro penale, mentre nei confronti della donna sono stati disposti accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione psicofisica.
Gli agenti della Polizia Locale – come riportato anche da LazioTv – stanno ricostruendo la dinamica analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Al vaglio l’ipotesi di una caduta autonoma o del coinvolgimento di un altro veicolo che potrebbe essersi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.