Grave incidente in via del Murillo a Sermoneta, tre feriti

Un grave incidente si è verificato questa mattina verso le 13 in via del Murillo a Sermoneta, coinvolte una minicar e una Fiat Punto che si sono scontrate frontalmente. Tremendo lo schianto con la minicar che è andata completamente distrutta. Feriti gravemente i due giovani che viaggiavano a bordo, per uno di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale in elicottero.

Soccorsi anche per il guidatore della Punto che assieme all’altro passeggero della minicar è stato trasferito in ambulanza al Goretti. Sul posto sono intervenuti anche le squadre dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che ricostruiranno l’esatta dinamica del tremendo schianto.