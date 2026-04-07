Grave incidente su strada Chiesuola, ferita una donna di 32 anni

E’ stata operata d’urgenza per le gravi ferite riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera una 32enne di Latina. Il grave sinistro si è registrato in zona Chiesuola, dove la Toyota Yaris della donna è venuta a contatto con un suv Chevrolet guidato da un 25enne che invece ha riportato soltanto lievi ferite. Ad avere la peggio è stata dunque la donna, trasportata d’urgenza dal 118 intervenuto sul posto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove nella notte si è sottoposta ad un’operazione resasi necessaria per via dei traumi subiti agli arti inferiori e all’addome.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Latina e i Carabinieri di Borgo Grappa che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.