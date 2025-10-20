Grave incidente su via Apriliana: due feriti

Grave schianto alle porte di Aprilia nella mattinata di oggi. Un’auto, una Opel Meriva, è finita fuori strada lungo via Aprilina dopo che il conducente ne ha perso improvvisamente il controllo, andando a colpire alcuni pali, un albero e dei grossi vasi lungo la carreggiata.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, una delle quali versa in condizioni particolarmente critiche. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti d’urgenza negli ospedali della zona.

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un incidente autonomo. Le cause sono ora al vaglio della polizia locale di Aprilia, intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.